واشنطن 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأعلنت وزارة العدل الأميركية اصدار مذكرة الجمعة لضبط ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1"، بعد يوم على سماح سلطات جبل طارق للسفينة المحتجزة بالإبحار.وتنص المذكرة على أن الناقلة وكل النفط الذي تحمله و995 ألف دولار خاضعة للمصادرة بالاستناد إلى انتهاك "قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية" والاحتيال المصرفي وتبييض الأموال ووضعية المصادرة بموجب الإرهاب.// انتهى //03:00ت م0123