نيويورك 15 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 16 أغسطس 2019 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة يوم الجمعة.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 62ر306 نقطة، أو 2ر1% ، ليصل إلى 01ر25886 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر41 نقطة، أو 44ر1% ، ليصل إلى 68ر2888 نقطة.وزاد مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 38ر129 نقطة ، أو 67ر1% ، ليصل إلى 99ر7895 نقطة.// انتهى //03:26ت م0124