بيروت 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسسلطت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم الضوء على التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو خلال المحادثات التي عقدها مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري في واشنطن حيث اعتبر بومبيو ان المنطقة مهددة من قبل إيران والشعب اللبناني مهدد بما يقوم به حزب الله الإرهابي نيابة عن إيران.و أخبرت صحف السبت عن سقوط 15 مدنيا بينهم ستة أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري على مخيم للنازحين في شمال غرب البلاد.وتحدثت عن مقتل فلسطينيا برصاص الشرطة الإسرائيلية عند مدخل مستوطنة اليعازر جنوب بيت لحم بالضفة الغربية إثر قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة مستوطنين إثنين بجروح.وأوردت نبأ إطلاق كوريا الشمالية لصاروخين قصيرا المدى سقطا في البحر وإعلانها رفض أي محادثات جديدة مع سيول.وتطرقت صحف لبنان إلى إعلان شرطة نيوزيلندا تسلمها 12 ألف قطعة سلاح منذ حادثة إقتحام مسلح مسجدين في مدينة كرايستشيرش في مارس الماضي .// انتهى //09:23ت م0008