القاهرة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على افتتاح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الثانية لمشروع الزراعات المحمية بقطاع محمد نجيب، منوّهة إلى أن هذا المشروع يعد أحد المشروعات القومية التي تهدف إلى التوسع الزراعي في مصر.وسلّطت الضوء على إعلان المجلس العسكري السوداني أن التوقيع النهائي على الإعلان الدستوري سيتم اليوم بالعاصمة الخرطوم، بحضور عدد من رؤساء الدول، والمنظمات الإقليمية والدولية.وتابعت الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بناء على طلب الصين وباكستان، لبحث قرار الهند إلغاء الوضع الخاص لجامو وكشمير.وأخبرت صحف القاهرة عن تصاعد الاحتجاجات في هونج كونج، ونشر الصين تعزيزاتها العسكرية في شينزين قرب الحدود.وأشارت إلى إطلاق كوريا الشمالية أمس "صاروخين باليستيين قصيري المدى" من ساحلها الشرقي باتجاه بحر اليابان، ورفضها إجراء محادثات سلام مع سيئول.وواكبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لافتة الانتباه إلى استشهاد فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الضفة الغربية.وتحدثت صحف مصر في متفرقات أخرى عن إعلان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري انفتاحه على الوساطة الأمريكية لحل المشاكل الحدودية مع إسرائيل.// انتهى //10:51ت م0010