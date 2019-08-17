عام / مقتل 15 مسلحًا من طالبان خلال عمليات عسكرية في أفغانستان
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
بلخ 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
قتلت قوات الأمن الأفغانية 15 مسلحًا من حركة طالبان الإرهابية خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد .
ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ 15 مسلحا قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت كذلك سيارة مفخخة لطالبان خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.
ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.
// انتهى //
11:00ت م
0013