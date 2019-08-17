بلخ 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسقتلت قوات الأمن الأفغانية 15 مسلحًا من حركة طالبان الإرهابية خلال عمليات عسكرية في إقليم بلخ شمال البلاد .ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن مصادر عسكرية مطلعة قولها إن الـ 15 مسلحا قتلوا في قصف جوي بمنطقة شولجراه بإقليم بلخ ، مشيرة إلى أن القوات الخاصة دمرت كذلك سيارة مفخخة لطالبان خلال عملية منفصلة بمنطقة شيمتال بالإقليم.ولم تعلق حركة طالبان على العمليات حتى الآن.// انتهى //11:00ت م0013