رام الله 16 ذو الحجة 1440هـ الموافق 17 أغسطس 2019م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد الشاب علاء خضر الهريمي ، من مدينة بيت لحم عقب إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار عليه بالقرب من تجمع "غوش عتصيون" الاستيطاني .وتناولت صحف الصباح إدانة وزارة الخارجية الفلسطينية قرار دولة الاحتلال بمنع النائبتين في الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب والهان عمر من زيارة فلسطين المحتلة وشعبها.وسلطت الصحف الضوء على أقوال مستشار الرئيس للعلاقات الدولية الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون المغتربين نبيل شعث إن القرار الإسرائيلي بمنع عضوتي الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب والهان عمر من زيارة فلسطين، محاولة إسرائيلية بائسة للتستر على جرائمها التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني.وتابعت صحف فلسطين قيام عشرات المواطنين الفلسطينيين بأداء، صلاة الجمعة في حي واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس، تعبيرا عن رفضن سياسة هدم البيوت المنوي تنفيذها لاحقا وتنديدا برفض مصادرة الأراضي في الحي.وأوردت صحف اليوم خبر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية في الأراضي الفلسطينية حيث اصابت العشرات منهم بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.// انتهى //11:04ت م0014