الجزائر 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 اغسطس 2019 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على خروج الآف الجزائريين في مسيرات سلمية أمس، للجمعة الـ26 على التوالي، بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، للمطالبة بإبعاد بقايا النظام السابق من المشهد السياسي قبل اجراء الانتخابات الرئاسية.وتابعت تطورات الأوضاع في السودان ،مشيرة إلى التوقيع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري المشتمل على مراحل السلطة للمدنيين.وأشارت صحف السبت إلى استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية بعد قيامه بعملية دهس أسفرت عن إصابة مستوطنين إثنين.وفي متفرقات دولية أخرى، أنبأت عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالبستيين سقطا في البحر وإعلانها رفض أي محادثات جديدة مع جارتها كوريا الجنوبية احتجاجا على مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.// انتهى //11:25ت م0016