لندن 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسقتل سبعة أشخاص ، اليوم ، جراء قصف نفذته الطائرات الحربية التابعة لقوات النظام السوري على قرية دير شرقي بريف مدينة معرة النعمان جنوب إدلب .وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ، في بيان له اليوم، إن القتلى هم مواطنة وأبناؤها الستة، مشيرا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.ومع سقوط المزيد من الخسائر البشرية ، يرتفع عدد القتلى إلى 3405 أشخاص منذُ بدء التصعيد الأعنف على الإطلاق ضمن منطقة "خفض التصعيد" في 30 من إبريل الماضي حتى اليوم.// انتهى //12:29ت م0019