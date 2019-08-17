الرباط 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم ،بأعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي- الصيني للتعاون في المجال الصحي التي انطلقت أمس في بكين،بمشاركة وزراء الصحة للبلدان العربية، والجانب الصيني، وممثلين عن جامعة الدول العربية، بهدف تبادل التجارب والخبرات والنهوض بالتعاون الصيني العربي في مجال الصحة.وواصلت الصحف اهتمامها بتطورات الشأن الجزائري،مشيرة إلى خروج الآف الجزائريين في مسيرات سلمية أمس، للجمعة الـ26 على التوالي، بالعاصمة الجزائر ومدن أخرى، للمطالبة برحيل رموز النظام السابق قبل إجراء الانتخابات الرئاسية.وتابعت الصحف اهتمامها بالأوضاع الأمنية في شمال غرب سوريا ،لافتة إلى سقوط 15 مدنيًا بينهم ستة أطفال في غارات جوية شنها النظام السوري ،على مخيم للنازحين في شمال غرب البلاد.وفي تطورات الشأن السوداني، أخبرت الصحف عن استعداد المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير،للتوقيع اليوم، على وثيقة الإعلان الدستوري المشتمل على مراحل تسليم السلطة للمدنيين.// انتهى //12:31ت م0020