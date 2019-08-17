القاهرة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واستشارك مصر ممثلة في رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي نيابة عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي، اليوم، في مراسم توقيع الوثيقة الدستورية التي تم التوافق عليها في السودان، وذلك بالعاصمة الخرطوم.ومن المقرر أن ينقل رئيس مجلس الوزراء المصري تهنئة الرئيس السيسي للمسؤولين في السودان بمناسبة توقيع الوثيقة الدستورية، والتأكيد على دعم مصر لتطلعات الشعب السوداني ولمؤسسات الدولة السودانية في سعيها لتحقيق التقدم والازدهار لكافة أبناء السودان، ووضع السودان على طريق جديد يجلب الاستقرار والتنمية والرخاء.// انتهى //13:06ت م0024