سياسي / انفجار قنبلتين يدويتين داخل سوق الخضار في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
بيروت 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
انفجرت قنبلتين يدويتين اليوم ، داخل سوق الخضار وسط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية .
وأعلنت قوات الأمن الوطني الفلسطيني في تقرير أن انفجار إحدى القنبلتين أسفر عن إصابة لاجئ فلسطيني بجروح تم نقله إلى مستشفى النداء الإنساني في المخيم .
وأكدت قوات الأمن الوطني في تقريرها أن دورياتها تحركت باتجاه مكان إلقاء القنبلتين وباشرت تحقيقاتها .
واشارت إلى أن التحقيقات تتركز حول معرفة سبب إلقاء القنابل والجهات التي تقف ورائها.
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