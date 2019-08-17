جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسوصل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة في حفل توقيع اتفاق الخرطوم المقرر اليوم السبت.وأعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان لها، أن يتجاوز السودان المرحلة الراهنة، إلى مرحلة الاستقرار والازدهار، وتحقيق تطلعات شعبه، كما أكدت المنظمة دعمها الكامل إلى جمهورية السودان.// انتهى //13:40ت م0028