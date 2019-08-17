اقتصادي / ارتفاع صادرات تونس من الغلال خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
تونس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
سجلت صادرات تونس من الغلال ،خلال 8 أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 8ر28 % كميا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وبنسبة 14,4 % على مستوى العائدات التي ناهزت 70 مليون دينار تونسي.
وأفادت بيانات إحصائية للمرصد التونسي للفلاحة أن السوق الليبية استحوذت على 42 %من العائدات ،لافتة إلى أن هذا الارتفاع عائد إلى نمو صادرات البطيخ الأحمر إلى السوق الإيطالية .
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