الجزائر 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسنصبت اللجنة الاستشارية للهيئة الوطنية للوساطة والحوار في الجزائر التي تهدف الى ايجاد حلول للخروج من الازمة التي تعيشها البلاد منذ استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة اليوم.وتضم اللجنة الاستشارية 41 عضوًا، بينهم وزراء سابقين وأساتذة وأكاديميين.وفي كلمة له بالمناسبة، قال منسق الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، رئيس البرلمان الجزائري الأسبق كريم يونس، إن الهيئة لا تتوفر على أجندة عمل مسبقة، بل ترتكز على مختلف مبادرات الأحزاب السياسية وفواعل المجتمع المدني، التي تشارك في الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي.وأوضح أن مهمة الهيئة ترتكز على دراسة مجمل مقترحات الحلول من أجل تجسيدها عمليا بعد نيل موافقة أغلبية المشاركين في الحوار الوطني.وأكد أن الهدف من الحوار الوطني الجامع هو التوصل إلى تنظيم الانتخابات الرئاسية في أقرب وقت ممكن، يلتزم المترشحون لها باحترام وتنفيذ مخرجات المؤتمر الوطني للحوار الذي سيتوج لقاءات التشاور والنقاش التي شرعت فيها الهيئة الأسبوع الماضي.مما يذكر أن الجزائر تعرف حراكَا شعبيَا سلميَا منذ 22 فبراير الماضي، أدى إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بعد 20 عاما من الحكم.// انتهى //14:04ت م0030