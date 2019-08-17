مكة المكرمة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسضبطت الإدارة العامة لشؤون البلديات وبلدية المعابدة الفرعية موقعاً عشوائياً تم استغلاله لإعداد وتحضير العجين وتجهيز الخبز لتوزيعه على المطاعم والفنادق، حيث تم ضبط ٢٣٠ كيس دقيق، وإتلاف نحو ٩٥ كيلو من العجين المعد للتحضير وتمت مصادرة ١٢طاولة و٣٤ أسطوانة غاز، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة - إدارة مكافحة نواقل المرض و الامراض المشتركة، كما أغلقت بلدية المعابدة مطبخاً عشوائياً بالمنطقة، خلال الحملة الرقابية التي قامت بها البلدية ضمن جهودها لتهيئة الأجواء الصحية وتقديم أرقى الخدمات للمواطنين وضيوف بيت الله الحرام.من جهة أخرى أغلقت بلدية العتيبية الفرعية مطبخاً للإعاشة بأحد العمائر السكنية بالمنطقة، واتلفت الفرق الرقابية كميات كبيرة من الأطعمة الفاسدة الغير صالحة للاستهلاك، وتم التحفظ على 18 انبوب غاز و5 مواقد للنار وعدد من الأدوات التالفة المستخدمة في تحضير الأطعمة، كما جرى استدعاء صاحب المبنى وتم تطبيق الأنظمة والتعليمات بحقه.وواصلت بلدية جنوب مكة الفرعية جولاتها التفتيشية لرصد مواقع الإعاشة المخالفة، حيث ضبطت الفرق الرقابية مستودعاً عشوائياً بمنطقة الحسينية خصص لتخزين المواد الغذائية بطريقة مخالفة للاشتراطات الصحية، واتلفت البلدية 300 ذبيحة فاسدة بداخل أحد الأحواش الشعبية، وضبطت بالتعاون مع الجهات الأمنية 11 مركبة مخالفة لنقل الذبائح الفاسدة، جرى على إثر ذلك اتلاف 60 ذبيحة وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.وفي نطاق بلدية الشوقية الفرعية اتلف المراقبون الصحيون 14 ذبيحة فاسدة بداخل أحد المواقع السكنية التي تم استغلالها لتخزين اللحوم الفاسدة، كما ضبطت البلدية بالتعاون مع إدارة الضبط الإداري و إدارة وحدات الذبح موقعاً آخر لنحر الجمال بطريقة عشوائية وجرى مصادرة 27 رأساً من الجمال وتم تسليمها لوحدات الذبح .وضمن جهود البلديات الفرعية بمكة لمكافحة الظواهر السلبية واصلت بلدية المسفلة الفرعية جولاتها الرقابية على المواقع التي يستغلها الباعة الجائلين المخالفين حيث تم مصادرة وإتلاف مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي و تسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية المختصة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحقهم.وفي السياق ذاته ضبطت بلدية محافظة بحرة الفرعية 3 سيارات داخل نطاق المحافظة تحمل لحوماً فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي تم ضبطتها و حجزها بمقر البلدية لحين الانتهاء من كافة الإجراءات النظامية.من جهته أوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي بأن البلديات الفرعية بمكة المكرمة تبذل جهوداً كبيرة خلال هذه الأيام لمتابعة أوضاع المواقع والأسواق الشعبية التي تمارس البيع العشوائي، والقيام بالجولات الميدانية على الأماكن التي تكثر فيها المخالفات العشوائية لمنع الظواهر السلبية وإغلاق مواقع الإعاشة المخالفة واتخاذ كافة التدابير الوقائية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مؤكداً حرص أمانة العاصمة المقدسة على القضاء على هذه المخالفات وإبعاد كل ما يمكن ان يشكل خطراً على الصحة العامة.// انتهى //14:26ت م0032