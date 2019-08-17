ثقافي / مهرجان تمور بريدة يواصل فعالياته
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
بريدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
واصل مهرجان تمور بريدة فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بمدينة التمور ببريدة والفعاليات المصاحبة بمنتزه ديرتي بمزارع الصباخ ،التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم ، بالإضافة إلى المعارض المشاركة بالمهرجان التي تمثل عددًا من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية .
وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان ومايشهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة يحظى بتوافد العديد من الزوار ومستهلكي التمور ،وذلك لاهتمامه بالتمور ومشتقاتها ، ويقدم حزمه من الفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية, كما يقدم فرصه وظيفيه للشباب وبرامج قيمة، و يضم أجنحة تسويقية بمشاركة العديد من العارضين والمسوقين وتجار التمور .
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14:26ت م
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