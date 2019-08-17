بريدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسواصل مهرجان تمور بريدة فعالياته وأنشطته وبرامجه من خلال عمليات البيع والشراء اليومية بمدينة التمور ببريدة والفعاليات المصاحبة بمنتزه ديرتي بمزارع الصباخ ،التي تواكب تطلعات المجتمع بمختلف اهتماماتهم ، بالإضافة إلى المعارض المشاركة بالمهرجان التي تمثل عددًا من الجهات الحكومية والخيرية والاجتماعية .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن المهرجان ومايشهده من فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة يحظى بتوافد العديد من الزوار ومستهلكي التمور ،وذلك لاهتمامه بالتمور ومشتقاتها ، ويقدم حزمه من الفعاليات بمشاركة الجهات الحكومية, كما يقدم فرصه وظيفيه للشباب وبرامج قيمة، و يضم أجنحة تسويقية بمشاركة العديد من العارضين والمسوقين وتجار التمور .// انتهى //14:26ت م0033