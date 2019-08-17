سنابس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واساطلقت جمعية البر الخيرية بسنابس التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية مشروع الحقيبة المدرسية بعنوان " دعم الحقيبة المدرسية ", الذي تهدف من خلاله لتأمين المستلزمات الدراسية لأبناء المستفيدين لإعانتهم على مسيرتهم في طلب العلم.وأوضحت الجمعية أن الحملة تأتي انطلاقاً من حرصها على توفير الرعاية الشاملة من جميع جوانبها في تنوع مشاريعها وبرامجها، حيث يعد هذا المشروع أحد المشاريع التي تسعى من خلاله لتأمين الاستقرار المادي والمعنوي لكل أسرة، مبينًة أن المشروع يستهدف 160 طالب وطالبة.وتشتمل الحقيبة على مستلزمات قرطاسية ومراييل وثوب واطقم رياضية بقيمة 500 ريال موزعه إلى 150 ريالا للحقيبة، 150 ريالا للعباءة، 100 ريال للثوب، 100 ريال للمريول.ومن جهته، دعا رئيس الجمعية أهل الخير في المساهمة بدعم هذا المشروع عبر الحسابات الرسمية في مجموعة سامبا المالية آيبان SA 3040000000000806903287 ، والبنك الأهلي آيبان SA 4110000005203008000108، وبنك ساب آيبان SA 6345000000051144087011، كما يمكن التبرع في مقر الجمعية بسنابس.// انتهى //14:26ت م0034