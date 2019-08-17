الطائف 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واساستحدث سوق عكاظ في نسخته الثالثة عشر ، ضمن موسم الطائف ، "جناح الجاحظ" في قلب السوق عكاظ، والذي يضم مجموعة من الانشطة والزوايا والفعاليات، التي تستعرض سيرة وحياة وعلوم ومؤلفات واحد من أهم علماء العرب،تاركاً أثراً وثروة علمية وادبية في مختلف المجالات.وشهد جناح الجاحظ إقبالاً لافت من الزوار في اول ايام افتتاحه الخميس الماضي ، حيث جذبت الزوايا المبتكرة والعروض الإبداعية الحضور، وخاصة مسرح الطفل، وسينما الأطفال، وزاوية الالعاب عن طريق ارتداء النظارات ثلاثية الأبعاد، ليعيش الزوار وخاصة الاطفال تجربة ممتعة وثرية.يقدم المعرض العلوم والمعارف في قالب ترفيهي، حيث يقدم الأطفال على المسرح مشهداً تمثيلياً يحكي بعض تفاصيل حياة الجاحظ، وتستعرض سينما الأطفال لحظات مهمة في حياة العالم وهو يقوم بالتدوين والكتابة، مع عرض لمساهماته في مجال الأدب والسياسية والتاريخ والأخلاق والنبات والحيوان والصناعة وغيرها، بالإضافة لأهم مؤلفاته مع التركيز على كتاب "الحيوان" الذي يعد موسوعة علمية، ونموذجاً يحتذى في مجال البحث العلمي.//انتهى//14:56ت م0038