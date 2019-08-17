الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأقام مركز التأهيل الشامل للذكور والإناث بالدرعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع فريق جسر التطوعي، برنامج ترفيهي للمقيمين، وذلك في القاعة الرئيسية بمجمع الوزارة بالدرعية، بحضور مدير عام الفرع الدكتور يوسف بن مسفر السيالي .ويهدف البرنامج إلى الترفيه عن الأبناء المقيمين لبث روح البهجة والسرور في نفوسهم ، حيث تضمن على عروض ترفيهية أقيمت على المسرح، شملت أناشيد وألعاب خفة ومسابقات، تخللها توزيع الهدايا ، كما تضمن البرنامج على ركن استشارات طبية للآباء والأمهات عن مشاكل الأسنان، بالإضافة إلى تقديم كورس رياضي مع دراجي رياض باي كرز بالحديقة الخارجية .وفي الختام قام مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بمنطقة الرياض بجولة على الأركان المقامة في القاعة وتكريم الأعضاء المشاركين في هذه الفعالية، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بمنطقة الرياض يضع مراكز التأهيل الشامل ضمن أبرز أولوياته لما للمقيمين فيها من أهمية كبرى، مؤكداً حرص الوزارة غلى تأهيلهم نفسياً واجتماعياً ودمجهم في المجتمع كونهم جزء لا يتجزأ منه .// انتهى //15:22ت م0042