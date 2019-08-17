الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسحققت الفرس جازمة عذبه إنتاج مربط عذبه، والعائده له لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز كأس نيفادور المخصص للجياد العربية الأصيله (الفئة الثالثة).وجاء تحقيق الفرس للكأس بفوزها بالشوط المخصص له لمسافة 1900 متر بميدان لاتست بفرنسا، مسجلةً انتصارها الثالث في سجلها السباقي من ٤ مشاركات.// انتهى //15:22ت م0043