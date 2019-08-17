رياضي / الفرس جازمة عذبه تفوز بكأس نيفادور المخصص للجياد العربية الأصيلة بفرنسا
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
حققت الفرس جازمة عذبه إنتاج مربط عذبه، والعائده له لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز كأس نيفادور المخصص للجياد العربية الأصيله (الفئة الثالثة).
وجاء تحقيق الفرس للكأس بفوزها بالشوط المخصص له لمسافة 1900 متر بميدان لاتست بفرنسا، مسجلةً انتصارها الثالث في سجلها السباقي من ٤ مشاركات.
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15:22ت م
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