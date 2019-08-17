بريدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسينظم مهرجان تمور بريدة يوم الاثنين القادم ، ورشة عمل بعنوان "أسباب انتشار سوسة النخيل الحمراء" والتي سيقدمها خالد بن إبراهيم العثيم ، الفني الزرعي بمكتب فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة ببريدة، وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة، حيث ستتناول الورشة عمليات مراقبة الحشرة، واطلاع المزارعين على طرق مكافحتها وأسباب انتشارها .من جانبه بين المدير التنفيذي للمهرجان الدكتور منصور المشيطي، أن الورشة تأتي للتواصل مع المهتمين في القطاع الزراعي، في سبيل تعزيز دور النخله ومنتجها الهام، والمحافظة على النخيل من الآفات ومكافحتها في شتى الطرق والوسائل، واطلاع المزراعين على الممارسات الزراعية الجيدة والآمنه لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، مقدماً شكره لمكتب فرع وزارة البيئة والمياة والزراعة ببريدة، آمل أن تكون المخرجان بحجم تطلعات المزراعين والمهتمين بقطاع النخيل على الأصعدة.// انتهى //15:25ت م0044