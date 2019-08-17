سياسي / "التعاون الإسلامي" تدين الاعتداء الإرهابي على حقل الشيبة
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
أدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.
وقال العثيمين في بيان له:" إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم ، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
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