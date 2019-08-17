جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأدان معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له إحدى وحدات معامل الغاز الطبيعي في حقل الشيبة بالمملكة العربية السعودية.وقال العثيمين في بيان له:" إن المنظمة تدين هذه الحادثة الإرهابية والمجرمة التي تستهدف استقرار إمدادات الطاقة للعالم ، مؤكداً وقوف منظمة التعاون الإسلامي مع المملكة في اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها.// انتهى //15:59ت م0048