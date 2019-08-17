جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأسفرت حملة الرقابة الصحية المكثفة على المنشآت الغذائية لأمانة محافظة جدة خلال الحج للعام الحالي 1440هـ ، إغلاق (241) منشأة مخالفة من إجمالي (1184) زيارة ميدانية.وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني ، أن الحملة استهدفت جميع أنحاء مدينة جدة في نطاق البلديات الفرعية ، بهدف التأكد من سلامة المواد الغذائية وجاهزية المطاعم ، لاسيما وأن محافظة جدة تعد بوابة الحرمين.وبين الزهراني بأنه تم إتلاف (3089) كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك ومخالفة (683) ، إلى جانب ذلك تم سحب (٦٣٤) عينة غذائية سلمت لمختبر الأمانة لفحصها ، بالإضافة لإزالة (٧٨٤) بسطة وعربة مخالفة في عدد من الشوارع والأحياء ، فيما لاتزال الجهود مستمرة لمتابعة ورصد المخالفات.// انتهى //16:05ت م0052