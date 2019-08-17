مكة المكرمة ١٦ ذو الحجة ١٤٤٠هـ الموافق ١٧ أغسطس ٢٠١٩م واسيواصل مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة لاستقبال ضيوف الرحمن و الزوار من جميع الدول العربية والإسلامية، وذلك ضمن حملته الإعلامية / كسوة_الكعبة_مهابة_ومثابة / والتي تهدف إلى تعزيز وإبراز تاريخ كسوة الكعبة المشرفة، وتعريفهم بمراحل صناعة كسوة الكعبة المشرفة.وبين مدير العلاقات العامة بالمجمع الأستاذ رائد بن صلاح اللحياني بأن عدد الزوار اليومي للمجمع يتراوح ما بين / 1000-1500 / زائر لافتا ان تسجيل الزيارات الإلكتروني من خلال المنصة الإلكترونية www.gph.gov.sa اسهم في تسهيل وتنظيم الزيارات بشكل ملحوظ وقد أتاح ذلك استيعاب عدد أكبر من الزوار.من جانبهم عبر حجاج بيت الله الحرام والزائرين عن عظيم امتنانهم وشكرهم على هذه المبادرة القيمة وغير المستغربة من حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله -. في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.وفي ختام الزيارة تم تقديم للزائرين عدد من الكتب التوجيهية والإرشادية بعدد من اللغات وأيضا توزيع الهدايا العينية وماء زمزم المبارك.//انتهى //16:54ت م0054