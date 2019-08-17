ثقافي / فريق الصقور السعودية يقدم عرض جوي في بولندا
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
قام فريق الصقور السعودية بافتتاح معرض قدينيا الجوي في بولندا حيث قدم عرض جوي على كورنيش مدينة غدينيا مساء أمس الجمعة.
وتستمر مشاركات الفريق اليوم السبت وغداً الأحد الموافق 17-18 أغسطس في مقر المعرض بمدينة غدينيا.
ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية و عسكرية من مختلف دول العالم.
ويعتبر فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً متوجاً بالدعم الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.
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16:54ت م
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