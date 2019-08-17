الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسقام فريق الصقور السعودية بافتتاح معرض قدينيا الجوي في بولندا حيث قدم عرض جوي على كورنيش مدينة غدينيا مساء أمس الجمعة.وتستمر مشاركات الفريق اليوم السبت وغداً الأحد الموافق 17-18 أغسطس في مقر المعرض بمدينة غدينيا.ويشارك في المعرض عدد من فرق العروض الجوية مدنية و عسكرية من مختلف دول العالم.ويعتبر فريق الصقور السعودية واجهة مشرفة للقوات المسلحة عامةً والقوات الجوية الملكية السعودية خاصةً متوجاً بالدعم الذي يحظى به من القيادة الحكيمة.// انتهى//16:54ت م0055