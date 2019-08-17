عمّان 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسرحبت الحكومة الأردنية اليوم، بتوقيع المجلس العسكري الحاكم في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم، على الإتفاق الانتقالي الذي يطلق مرحلة جديدة في السودان.وقدم وزير الخارجية الأردني أيمن لصفدي، التهنئة للسودان بتوقيع الإتفاق الإنتقالي، إطلاقا لمرحلة جديدة، مؤكدًا وقوف الأردن الى جانب السودان في جهوده لتجاوز تحديات المرحلة وبناء المستقبل المشرق الذي ينشدون ويستحقون، وتكريس الديمقراطية وتحقيق الأمن والأمان والإنجاز.// انتهى //17:21ت م0060