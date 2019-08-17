الخرطوم 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسطالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.وقال على هامش مشاركته في حفل التوقيع على وثائق الانتقال للسلطة المدنية في السودان، إنها لحظة تاريخية مناسبة يستحق فيها شعب وقيادة السودان الرفع الكامل لهذه العقوبات تقديراً لتضحيات الشعب السوداني ودعماً للمرحلة الجديدة.واكد ان البرلمان العربي انطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعد مذكرة قانونية سيتم إرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونجرس الأمريكي.وبين رئيس البرلمان العربي أن صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى وانتصر مشروع الدولة والسلام.// انتهى //18:48ت م0069