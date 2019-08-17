تونس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واستشارك تونس بـ 171 رياضيًا في الدورة الثانية عشرة للألعاب الإفريقية التي تنطلق في مدينتي الرباط والدار البيضاء المغربيتين بعد غد الاثنين وتستمر أسبوعين.وستشهد الدورة مشاركة 5209 رياضيين من 54 بلدًا إفريقيًا في 26 اختصاصًا من بينها 17 رياضة مؤهلة للألعاب الأولمبية في طوكيو 2020.يشار إلى أن تونس شاركت بانتظام في الألعاب الإفريقية منذ دورتها الأولى عام 1965، وتحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الحاصلين على الميداليات منذ انطلاق الدورة الاولى.// انتهى //18:52ت م0070