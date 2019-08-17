الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسوصلت بعثة المنتخب السعودي للشباب لكرة السلة إلى مملكة البحرين استعداداً لخوض مباريات البطولة الخليجية الـ 17 للمنتخبات، والتي ستقام خلال الفترة من 19 وحتى 25 من أغسطس الجاري، بمشاركة جميع المنتخبات الخليجية.وحرص المنتخب السعودي الشاب إجراء حصة تدريبية بعد وصوله على صالة اتحاد السلة بأم الحصم التي ستحتضن المنافسات لدخول في أجواء البطولة.ومن المقرر أن يعقد غداً الأحد الاجتماع الفني الخاص بالبطولة بحضور ممثلي الوفود الخليجية المشاركة، لمناقشة أهلية لاعبي المنتخبات واعتماد قوائم اللاعبين إضافة إلى الأمور المتعلقة بالنواحي التنظيمية.وتعتبر هذه البطولة محط أنظار واهتمام جميع المنتخبات المشاركة حيث يتأهل البطل والوصيف للمشاركة في البطولة الآسيوية .// انتهى //19:16ت م0074