إسلام آباد 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسقضت قوات الأمن الباكستانية على خمسة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية نفذتها في منطقة ديرة إسماعيل خان شمال غرب باكستان.وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن العملية نفذتها قوات الشرطة بالتعاون مع فرقة من قوات الجيش بناء على معلومات استخباراتية رصدت تحركات لعناصر إرهابية في المنطقة.وأضافت أن قوات الأمن قامت بتمشيط المنطقة وجرى تبادل إطلاق النار مع عناصر إرهابية كانت مختبئة هناك، حيث تم القضاء على خمسة إرهابيين ومصادرة كمية من الأسلحة والمتفجرات.وشهدت مدينة ديرة إسماعيل خان هجوماً مسلحاً بالقرب من أحد مراكز الشرطة عقبه هجوماً انتحارياً على مستشفى في نفس المدينة ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة أكثر من عشرين.// انتهى //19:17ت م0075