الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسوافق أعضاء مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، على تفويض مسلي آل معمر رئيس المجلس لتوقيع ثلاث رعايات للمسابقة التي تنطلق في الـ 22 من أغسطس الجاري.جاء ذلك خلال الاجتماع الذي احتضنته محافظة جدة ظهر اليوم السبت 17 أغسطس الجاري، والذي ترأسه مسلي آل معمر رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين، بحضور عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي للرابطة، وممثلي الأندية الـ 16 المشاركة في الدوري.واطلع أعضاء المجلس على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي للرابطة، إلى جانب اللائحة التنظيمية لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شملت عدداً من الأمور التنظيمية والتسويقية، حيث تم اعتماد التعديلات المقترحة، إلى جانب اعتماد محضر الاجتماع السابق للمجلس والذي تم في السابع من أبريل الماضي بمدينة الخبر.// انتهى //19:30ت م0078