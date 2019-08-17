إسلام آباد 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسرحب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بالجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لمناقشة القضية الكشميرية.وأوضح عمران في تغريدة اليوم أن مناقشة مجلس الأمن الدولي لنزاع كشمير بعد 50 عاماً يعد تطوراً إيجابياً، وأن التطرق إلى معاناة الشعب الكشميري هو مسؤولية المنظمة الدولية.وأشار إلى وجود 11 قرار لمجس الأمن الدولي يؤكد حق الشعب الكشميري في تقرير المصير، مشيراً إلى أن عقد مجلس الأمن جلسته الاستثنائية يعد تأكيدًا لهذه القرارات.// انتهى //19:43ت م0080