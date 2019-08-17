جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسالتقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم.واستعرض العثيمين مع البرهان خلال اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك .كما التقى العثيمين بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي.وبارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال لقاءاته في العاصمة الخرطوم ، توقيع الاتفاق التاريخي لوثائق الفترة الانتقالية, متمنياً دوام الاستقرار والازدهار إلى جمهورية السودان .// انتهى //21:47ت م0087