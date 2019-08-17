سياسي / العثيمين يلتقي رئيس المجلس العسكري السوداني ونائبه
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
جدة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
التقى معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين اليوم ، رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن عبدالفتاح البرهان وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة السودانية الخرطوم.
واستعرض العثيمين مع البرهان خلال اللقاء، القضايا ذات الاهتمام المشترك .
كما التقى العثيمين بنائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي.
وبارك معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي خلال لقاءاته في العاصمة الخرطوم ، توقيع الاتفاق التاريخي لوثائق الفترة الانتقالية, متمنياً دوام الاستقرار والازدهار إلى جمهورية السودان .
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