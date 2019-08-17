المدينة المنورة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي جاهزية واستعداد جميع الإدارات الميدانية والإدارية بالمسجد النبوي وتكثيف جهود أعمالها وكامل طاقاتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد النبوي خلال الموسم الثاني للحج، وفق الخطة المعدة لموسم حج هذا العام حيث ضاعفت أعداد القوى العاملة والآليات للقيام بجميع الأعمال على الوجهة الأكمل .وتعمل إدارات الوكالة على إنفاذ الخطة المشتركة بين الإدارات خلال الموسم الثاني للحج ١٤٤٠هـ، وتنسيق الجهود والمهام بين الجهات ذات العلاقة بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي في تنفيذ أعمال الخدمات عبر تحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوب تنفيذها من كل جهة من الجهات المشاركة والتعامل السريع والمباشر مع الحالات الطارئة وتحديد الاحتياجات، ويتم توزيع المهام والصلاحيات على جميع منسوبي الإدارات بالوكالة لمواجهة التحديات وربط مهام العاملين بالوكالة مع الجهات الأخرى المشاركة في خدمة المسجد النبوي وزائريه، ومتابعة جميع المواقع داخل المسجد وساحاته ومرافقه عبر شاشات المراقبة.وتسعى الرئاسة لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، وفق منظومة متميزة لزائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك حرصاً على تنفيذ تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على سلامتهم وأدائهم نسكهم بكل راحة ويسر وسهولة وتسخير التقنيات والتطبيقات الحديثة للارتقاء بالخدمات المقدمة لزوار المسجد النبوي الشريف .// انتهى //22:30ت م0089