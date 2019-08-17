الكويت 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للإعتداء الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة .وأوضح المصدر أن هذا العمل الذي يستهدف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية وإمدادات الطاقة العالمية يتطلب جهداً عالمياً لوقفه بما يجنب المنطقه أزمات وصراعات ومزيداً من التوتر.وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها.// انتهى //22:42ت م0091