الطائف 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسشهدت الفترة المسائية في اليوم الثالث للأشواط التنشيطية لمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، المقامة حاليا في ميدان سباق الهجن بمحافظة الطائف، منافسة قوية بين ملاك الهجن المشاركة، وتضمنت تنفيذ ستة عشر شوطاً مخصصا لفئة الحقايق، بمسافة 3 كيلومترات.وفازت الحقه (شبرية ) لمحمد معزي بن عميرة العتيبي في بداية السباق بالمركز الأول إضافة تسجيلها لأفضل وقت وصول في الفترة المسائية المسجل ب (4 دقائق و 31 ثانية).وجاءت نتائج المركز الأول في الأشواط المتبقية على النحو التالي :الشوط 2: حقق (معزز) لـ عابد بن عيسى مطر الفلاحي.الشوط 3: (مشكورة) لسليمان سلامة الفايدي الجهنيالشوط 4:(المهند) لـ سالم سلمان صالح المغيري.الشوط 5: (وصفة) لـ سليمان بالرويشد الجهني.الشوط 6:(ملبي) لـ سيف بن عيسى الفلاحي.الشوط 7: (اوزان) لـ سعود بن فهيد مبارك الرملان.الشوط8: (مهيض) لـ حسن عبدالله احمد آل سالم.الشوط 9: (الباسلة) لـ محمد بن راجح ذيبان العامري.الشوط 10: (طويق) لـ عمر بن سليمان الجهني.الشوط 11:(الظبي) لـ عبدالهادي بن راشد الغفراني المري.الشوط 12: (مطرب) لـ ناصر بن دغيم العامري.الشوط 13:(نهب) لـعبدالهادي بن راشد الغفراني المري.الشوط 14: (حريد) لـحشر بن ظفر الهاجري.الشوط 15 : (بلشة) لـ فهيد مبارك شليويح رملان المري .الشوط 16: (الفارس) لعلي عبدالهادي بن نشير المري.// انتهى //23:04ت م0092