تونس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأعربت تونس عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان, والجهود التي بذلها مبعوثا الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل التوصل إليه .ووصف بيان للخارجية التونسية اليوم هذا الاتفاق بأنه انجاز كبير يمثل خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الاستقرار و تعزيز مقومات السلم والتنمية, داعيا المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب السودان في هذه المرحلة و دعم جهوده لبناء دولة مدنية و ديمقراطية عادلة، تحقيقا لأهداف وطموحات شعبه.// انتهى //23:07ت م0093