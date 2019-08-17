سياسي / تونس ترحب بالاتفاق السياسي السوداني
السبت 1440/12/16 هـ الموافق 2019/08/17 م واس
تونس 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
أعربت تونس عن ترحيبها بتوقيع الاتفاق السياسي لإدارة المرحلة الانتقالية في السودان, والجهود التي بذلها مبعوثا الاتحاد الإفريقي وإثيوبيا من أجل التوصل إليه .
ووصف بيان للخارجية التونسية اليوم هذا الاتفاق بأنه انجاز كبير يمثل خطوة مهمة في اتجاه تحقيق الاستقرار و تعزيز مقومات السلم والتنمية, داعيا المجموعة الدولية للوقوف إلى جانب السودان في هذه المرحلة و دعم جهوده لبناء دولة مدنية و ديمقراطية عادلة، تحقيقا لأهداف وطموحات شعبه.
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