عمّان 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الآثم الذي تعرض له حقل الشيبة البترولي في المملكة، باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، هذا العمل الإرهابي المدان ، تصعيدًا يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويزيد من التوتر في المنطقة.وأكد في بيان صحفي تضامن الأردن الكامل ووقوفه إلى جانب المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها والتصدي للإرهاب بكل صوره وأشكاله.// انتهى//23:52ت م0096