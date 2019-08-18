القاهرة 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسفاز فريق نادي بيراميدز على الأهلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ 16 لبطولة كأس مصر لكرة القدم، والمؤجلة من يوم 28 فبراير الماضي.وبهذه النتيجة يودع الأهلي، ويتأهل بيراميدز إلى الدور ربع النهائي ليواجه فريق حرس الحدود يوم 28 من الشهر الجاري، فيما تجري المباراة الأخرى للدور نفسه بين فريقي الزمالك ومصر للمقاصة.//انتهى//00:16ت م0097