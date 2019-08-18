الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واسيعقد مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة أجتماعة الدوري غداً في العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة الدكتور صالح أحمد بن ناصر .وسيناقش الاتحاد محتويات جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة العامة ومن أبرزها تقييم أعمال اللجان العاملة بالاتحاد خلال الفترة الماضية ، إضافة لجملة من المقترحات المعنية بتأهيل وتطوير اللجان والبطولات والمسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، ومناقشة روزنامة المسابقات للموسم 2020-2021.// انتهى //05:21ت م0103