رياضي / الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة يعقد اجتماعه الدوري غداً
الأحد 1440/12/17 هـ الموافق 2019/08/18 م واس
الرياض 16 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 17 أغسطس 2019 م واس
يعقد مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة أجتماعة الدوري غداً في العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة الدكتور صالح أحمد بن ناصر .
وسيناقش الاتحاد محتويات جدول الأعمال المعد من قبل الأمانة العامة ومن أبرزها تقييم أعمال اللجان العاملة بالاتحاد خلال الفترة الماضية ، إضافة لجملة من المقترحات المعنية بتأهيل وتطوير اللجان والبطولات والمسابقات التي يشرف عليها الاتحاد، ومناقشة روزنامة المسابقات للموسم 2020-2021.
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