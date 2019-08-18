نجران 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار و تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وخباش، وشرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى إتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة لمرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //08:35ت م0007