طرابلس 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم بالأوضاع العسكرية موضحة تجدد الاشتباكات جنوب طرابلس في منطقة السبيعة وسوق السبت.وتطرقت إلى زيارة وفد البعثة الآممية إلى مطار مدينة زوارة غرب البلاد، مبينة في بيان لها أنه لا يوجد مؤشر على الاستخدام العسكري بمطار زوارة، وهو منشأة مدنية.وبينت إعلان وزارة الخارجية التشيكية، إغلاق سفارتها في العاصمة طرابلس بسبب تردي الوضع الأمني.ونوهت إلى لقاء الرئيس التونسي المؤقت، محمد الناصر، مع وزير الخارجية خميس الجهيناوي بقصر قرطاج، ومناقشتة تطوّرات الأوضاع على الساحة الليبية، مؤكدا على أهميّة مواصلة الجهود في إطار المبادرة الثلاثية لدفع العملية السياسية في ليبيا ووقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار.وعرجت على تصريحات السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند الجديد الذي تولى مهامه رسميًا الأربعاء الماضي، وترحيبه بفرصة الحوار مع جموع الليبين لدعم جهود حل الأزمة الليبية.// انتهى //08:47ت م0008