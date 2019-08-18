الباحة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأطلق مركز النشاط الاجتماعي ببني عمار بمحافظة المندق أمس، فعالية "رياضة المشي"، بحضور 50 مشاركاً من مختلف الأعمار، وسط تواجد لفرق وسيارات الإسعاف والدوريات الأمنية والخدمات المساندة الأخرى.وأوضح رئيس المركز سعيد بن عطيه الزهراني أن الفعالية تأتي لزيادة الاهتمام بهذه الرياضة بمنطقة الباحة، خصوصاً بمحافظة المندق، كون رياضة المشي تعد من أسهل أنواع الرياضات من حيث الممارسة، وتناسب جميع الفئات العمرية، ولا تقل أهميتها عن باقي أنواع الرياضة، فهي مفيدة جداً لتقوية عضلات الجسم عامة، وتعمل على تقوية القلب، وتحد من مخاطر أمراض القلب، والسكتة الدماغية.// انتهى //09:18ت م0009