الخرطوم 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على توقيع طرفا الاتفاق في السودان المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية التغيير بالخرطوم أمس على وثائق الانتقال للسلطة المدنية.ونشرت إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس، بدء انسحاب وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني والعودة إلى مواقعها السابقة في عدن، منوهاً باستجابة الحكومة اليمنية للدعوة لضبط النفس، وباستجابة – الانتقالي- لدعوة المملكة والامارات لوقف إطلاق النار.وعرجت على دعوة صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لـ - منظمة التحرير الفلسطينية- ، أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في –الأونروا- قبل نهاية سبتمبر المقبل.// انتهى //09:33ت م0012