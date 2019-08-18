جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش وأحد المسارحة و الدائر بني مالك والريث والطوال والعارضة والعيدابي و صامطة وفيفا وهروب، تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات، وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //09:43ت م0014