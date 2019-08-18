القاهرة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لن ينجح أحد في استنزاف قدرات بلاده، مشيرة إلى افتتاحه عدد من المشاريع الزراعية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة مشكلة تزايد أعداد السكان في مصر.وواكبت التوقيع النهائي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بالخرطوم بما تشمله من خريطة المرحلة الانتقالية التي تمتد ثلاث سنوات، وطريقة تقاسم السلطة بين قادة المجلس الانتقالي وقوى الحرية والتغيير.وأشارت صحف القاهرة إلى إصدار واشنطن مذكرة لاحتجاز ناقلة النفط الإيرانية المُفرج عنها في جبل طارق و تبادل الهند وباكستان إطلاق نار كثيف على الحدود بينهما بعد ساعات من عقد مجلس الأمن أول جلسة بشأن إقليم كشمير المتنازع عليه بين الدولتين.وتابعت كذلك تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت أمس 3 غارات على أهداف في قطاع غزة.وتحدثت صحف مصر عن مقتل 24 مدنيًا أمس في غارات شنتها مقاتلات تابعة للنظام السوري وروسيا على قرية دير شرقي جنوب محافظة إدلب.// انتهى //09:46ت م0017