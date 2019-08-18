الباحة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسيواصل مهرجان صيف محافظة بلجرشي, فعالياته المتنوعة بمنتزهات المحافظة وموقع السوق الشعبي, وسط حضور لافت من الزوار والمصطافين وفي أجواء الطبيعة الممتعة.ويضم المهرجان, العديد من الفعاليات الترفيهية وعروض الفنون الشعبية ومسرح الطفل والمحاضرات والندوات والمسابقات والجوائز والألعاب الترفيهية, إضافة إلى خيمة كبيرة للتسوق تضم عدد من المحلات التجارية تلبي جميع احتياجات الأسرة, وحديقة حيوان متنقلة وملاهي للأطفال.ويستقطب ركن الأسر المنتجة بخيمة التسوق, العديد من الزوار والمصطافين, حيث يضم المشغولات اليدوية والأكلات الشعبية والملبوسات والتحف والقطع التراثية وأدوات الزينة والإكسسوارات والقطع التراثية والعطورات والبخور, كما يقدم المهرجان عبر المسرح, العديد من البرامج الهادفة والترفيهية للأسرة والطفل وألعاب الخفة والقوى وفعاليات الشخصية الكرتونية وأسئلة وجوائز ومسابقات تراثية وحركية.وتضم محافظة بلجرشي, العديد من المنتزهات التي تشهد توافداً كثيفاً من الزوار والمصطافين تشمل منتزه الجنابين ومنتزه الأمير متعب ومنتزه الشكران والمنتزه الوطني الذي تم تزويده بالخدمات من مظلات وملاهي أطفال وممشى ودورات مياه وجلسات خصص بها أماكن للعزاب وللعائلات.// انتهى //10:33ت م0020