رام الله 17 ذو الحجة 1440هـ الموافق 18 أغسطس 2019م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استهداف طائرات ومدفعية للاحتلال مجموعة شبان الفلسطينيين على الحدود شمال قطاع غزة، وتضارب الأنباء حول عددهم ومصيرهم وجرح إسرائيليين اثنين جراء سقوط 3 صواريخ على مستوطنة سديروت.وتناولت صحف الصباح عوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإسراع في الانتهاء من التحقيق الحالي في شبهات وادعاءات بوجود فساد في "الأونروا" قبل نهاية أيلول المقبل.وسلطت الصحف الضوء على اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وعبثت في الأثاث بداخله.وأوردت صحف اليوم خبر دعوة"جماعات الهيكل" المزعوم اليهود والجمعيات الاستيطانية لاقتحام المسجد الأقصى المبارك اليوم ، وذلك رداً على عملية طعن أحد أفراد الشرطة الإسرائيلية في باب السلسلة .وتحدثت صحف فلسطين عن مقتل 15 مدنيًا، بينهم 5 أطفال، وأصيب العشرات في غارات جوية للنظام السوري على بلدتي حاس وأريحا بريف إدلب الجنوبي.// انتهى //10:36ت م0021