جيزان 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم، صرف شيكات الميزانية التشغيلية للمدارس للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1440 - 1441هـ، لجميع قائدي وقائدات مدارس البنين والبنات، بقيمة إجمالية تجاوزت 18 مليون ريال.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ياسر الدويري، أن إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة عملت على إكمال إجراءات صرف الميزانيات التشغيلية للمدارس كافة "بنين وبنات"، مشيراً إلى أن الميزانيات التشغيلية تهدف إلى تمكين المدرسة من القيام بأدوارها الإدارية وواجباتها التعليمية التي تحقق أهدافها التربوية والتعليمية من خلال توفير الموارد المالية اللازمة للمدرسة، لمساعدتها في تنفيذ الخطة التشغيلية لها وتلبية متطلباتها الرئيسة، إضافةً إلى دورها في دعم المدرسة لتحقيق الجودة اللازمة في الأداء التعليمي والارتقاء بالعمل لمستويات عليا من التحسن النوعي مما يزيد من دورها التربوي والحيوي في الميدان التعليمي.// انتهى //10:36ت م0022