الباحة 17 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 18 أغسطس 2019 م واسأطلقت إدارة التعليم بمحافظة المخواة اليوم, فعاليات برنامج تهيئة المعلمين الجدد متضمناً حقيبة تدريبية وورش فنية .وأوضح مدير تعليم المخواة علي بن محمد الجالوق أن برنامج التهيئة يتناول موضوعات حقوق وواجبات المعلم, والتطوير المهني من خلال وسائل التواصل, إضافة إلى أخلاقيات المهنة والتعريف بالموارد التعليمية والمنصات التي تقدم المحتوى التعليمي, بهدف إثراء معلومات المعلم الجديد ومدّه بالمعرفة اللازمة التي تعينه على استخدام الموارد التعليمية .وبيّن أن برنامج التهيئة يتخلله تقديم نماذج ملهمة من الميدان التربوي لتقديم تجربتها أمام الملتقى، وورشة بعنوان "تقويم المعلم الجديد", إضافة إلى البرنامج التدريبي "الحقيبة التأسيسية التدريبية للمعلم الجديد", بهدف تجويد ممارساته الصفية ورفع مستوى الأداء التعليمي .// انتهى //10:52ت م0025